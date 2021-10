Elisa JO révient dans ses terres

Formée à l’école de clavier de Rouen, son professeur David Dauthieux met ses textes en musique et ils commencent ensemble à se produire. “Je jouais au lycée dans un groupe rock Wacky Walris,mais avec le projet Elisa Jo, j’avais envie de quelque chose de plus intimiste, de plus calme”, confie t-elle. Fin 2010, elle a la chance de remporter le booster de la région Haute-Normandie, puis elle enregistre en 2012 Colours in my mind sur des arrangements de Benjamin Biolay. “Il a étoffé ma musique et a sû m’aider à concrétiser ce que je n’arrivais pas à exprimer”, dit-elle, encore surprise du résultat. Présente à l’armada 2013, elle repart déjà en tournée dans les théâtres ou centres culturels de France.

Pratique. Mercredi 29 janvier à 20h, 1e partie 32, Théâtre Charles Dullin. Tarifs 11 à 19€. 02 35 68 48 91