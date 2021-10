The Voice : Leila reprend brillamment "Caravane" de Raphaël

Elle n'a que 18 ans et un univers musical d'une telle maturité que Leïla a fait sensation sur le plateau de The Voice. En effet, la jeune chanteuse a fait l’unanimité lors de son audition à l’aveugle grâce à son interprétation du tube "Caravane" de Raphaël. Une voix charmante, envoûtante que Leïla devra concrétiser dans les battles. Elle a choisi de rejoindre Jenifer. Revivez sa prestation et écoutez sa réaction.

