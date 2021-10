L'iPhone 4 est disponible dans la région !

L'appareil a été relooké et amélioré techniquement. Retour en chiffres, images et prix sur ce quatrième iPhone..

L'iPhone 4, qui marque la quatrième version en trois ans du très populaire téléphone à écran tactile, conserve le style épuré qui a fait recette jusque-là. Le format et le poids restent quasi inchangés. En revanche, quelques évolutions esthétiques ont été injectées, comme la ceinture en métal qui encadre la coque. Celle-ci servirait d'antenne, selon Apple.

L'appareil est également plus fin que ses prédécesseurs (l'épaisseur a été réduite d'un quart), et un deuxième microphone a été intégré pour réduire le bruit ambiant lors des conversations.

Enfin, un second capteur photo a fait son apparition sur la façade. Il permettra d'effectuer des appels en visioconférence, mais uniquement en Wi-Fi, et entre deux iPhone 4.

Le capteur photo situé à l'arrière rattrape son retard sur la concurrence (résolution de 5 mégapixels contre 3 mégapixels auparavant), et s'accompagne désormais d'un Flash LED pour photographier ou filmer dans l'obscurité. L'enregistrement vidéo passe à la HD (720p), et propose une application pour éditer ou retoucher ses clips (iMovie, vendue 4,99 dollars).

L'écran tactile, rebaptisé écran "Retina", n'a pas changé de format (diagonale de 3,5 pouces), mais Apple a nettement amélioré la résolution de la dalle, qui passe à 960 x 640 p, soit quatre fois plus de pixels que sur l'actuel iPhone 3GS.

Parmi les autres améliorations, l'autonomie de la batterie affiche sur le réseau 3G jusqu'à 7 heures en conversation et 6 heures de surf sur Internet. L'accéléromètre, système qui permet à un programme de réagir aux mouvements de l'iPhone, est renforcé par un gyroscope à trois axes pour détecter encore plus de mouvements

Côté logiciel, l'iPhone 4 tourne sous le système d'exploitation iPhone OS 4, rebaptisé iOS4, dont la principale nouveauté est la gestion du multitâche (possibilité de faire tourner plusieurs applications à la fois). Cette plateforme, qui offre également la possibilité de personnaliser le fond d'écran de l'appareil, sera également proposée en mise à jour sur l'iPhone 3G S et les iPod Touch de dernière génération.

Enfin, l'iPhone 4 profitera de l'iBookstore d'Apple, proposé jusque-là sur l'iPad. Cette application permettra d'acheter et de lire des livres électroniques, mais également des fichiers au format PDF.

L'iPhone sera lancé le jeudi 24 juin en France, dans ses deux versions, 16 et 32 Go, et en deux coloris: noir ou blanc. Chez Orange, l'appareil est proposé en nouvelle acquisition à 199 euros (16 Go) et 299 euros (32 Go). Les clients Orange peuvent bénéficier du programme de fidélité et l'obtenir à 169 ou 269 euros.

Chez SFR, l'iPhone 4 est proposé à partir de 199 euros (16 Go) et 299 euros (32 Go). Vendu avec un forfait bloqué de SFR, l'iPhone 4 est proposé à 429 ou 529 euros. Enfin, sans forfait, le smartphone à la pomme est facturé 629 ou 739 euros.

Enfin, chez Bouygues Telecom, les clients de l'offre tout-en-un Ideo devront débourser, contre 28.000 points de fidélité, 149 euros pour la version 16 Go, et 249 euros pour le modèle 32 Go. Les abonnés à un autre forfait Bouygues Telecom devront compter 50 euros supplémentaires (199 et 299 euros).

La France est le deuxième marché mondial pour les ventes d'iPhone, derrière les Etats-Unis. L'appareil s'est écoulé à 3,2 millions d'unités depuis son lancement en novembre 2007, selon les données communiquées par les différents opérateurs.

Les principales caractéristiques de l'iPhone 4



Poids

137 grammes



Dimensions

115,2 x 58,6 x 9,3 mm



Ecran

Panoramique tactile multi-touch de 3,5 pouces (960 x 640 pixels à 326 dpi), avec revêtement en verre



Appareil photo

capteur 5 mégapixels (zoom 5x) avec Flash LED et enregistrement vidéo HD (720p) + caméra frontale pour les appels en visioconférence

Réseaux

HSDPA (3G+), GSM/EDGE (2G), Wi-Fi 802.11, Bluetooth 2.1



Mémoire interne

Disque flash de 16 ou 32 Go



Lecteur de cartes mémoires

Non



Localisation

GPS, boussole numérique (Compass)



Messageries

SMS, MMS, e-mail, Microsoft Exchange ActiveSync (push mail)



Formats audio

AAC, MP3, WAV



Formats vidéo

H.264 à 720p et 30 images/sec., MP4, MOV, MPEG-4, etc.

Autonomie de la batterie

7 heures en conversation sur le réseau 3G

14 heures en conversation sur le réseau 2G

6 heures en navigation Web sur le réseau 3G

10 heures en navigation Web en Wi-Fi

10 heures en lecture vidéo

40 heures en lecture musique

Environ 300 heures en veille



Système d'exploitation

iPhone iOS4



Navigateur Web

Safari



Services associés

iTunes Store

App Store

iBookstore

FaceTime

iMovie (payant)

Coloris (coque)

Blanc ou noir

Sites: http://store.apple.com/fr

http://iphone.orange.fr/

http://www.sfr.fr/

http://www.iphone.bouyguestelecom.fr/