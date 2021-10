Le film du jour: Du sang et des larmes

Pour ce tout début d'année, c'est un film de guerre que je vous propose de découvrir : « du sang et des larmes » avec Mark Wahlberg, Taylor Kitsch et Emile Hirsch.

Le début du film est très patriotique, on a l'impression d'être devant un spot publicitaire de recrutement de l'armée américaine. Mais rassurez vous , le film prend très vite une toute autre ampleur. Certains le comparent à « la chute du faucon noir » et nous sommes effectivement devant un nouveau chef d'oeuvre du genre. Ils sont 4 militaires embarqués dans cette mission qui tourne à la catastrophe.

On s'attache à ces 4 là et on vit leur galère, caméra près du corps, les affrontements dans la montagne avec les talibans sont intenses. On peut être surpris qu'ils continuent de tenir malgré les nombreuses balles qui les touchent, les chutes sur des rochers et autres blessures, mais c'est là qu'on comprend toute la force morale de ce corps d'armée qui subit des entraînements surhumains.

Ce film est une réussite aussi parce que la subtilité est là.Tous les afghans ne sont pas talibans, il n'y a pas que des méchants à tuer. Ca peut paraître évident mais certains films de guerre ont tendance à l'oublier.

« Du sang et des larmes » est un bon film de guerre, avec une énorme dose de courage, de sacrifice et de combats. Un bel hommage à ces combattants qui ont réellement existé. Et nous autres français pouvons sans peine se plonger dans l'histoire grâce à un patriotisme présent, mais pas OMNIprésent. C'est à voir en ce moment au cinéma.