Victime d'un flash-ball : l'Etat devra indemniser le Rouennais

Clément Alexandre habite Rouen et a aujoujourd'hui 30 ans. Il avait été pris il y a quatre ans dans des échauffourées qui avaient éclaté lors de la soirée. Un policier avait tiré sur lui au flash-ball, le touchant à la joue. Résultat : fracture de la mâchoire, deux dents fêlées et plusieurs plaies au bas du visage.Défendu par l'avocat rouennais Me Etienne Noël, la victime a demandé condamnation de l'Etat et réparations auprès de la Justice.

Le tribunal, pour la première fois, a considéré que l'Etat portait "une responsabilité sans faute" des conséquences de violences commises lors d'attroupements. Ce dernier a été condamné. Ce jugement pourrait faire jurisprudence.