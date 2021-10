Ma Normandie : les cadeaux du 23 au 27 décembre

Cette semaine entre 9h et 13h, les éleveurs de la Charentonne qui réunissent des éleveurs du Pays d'Auge et du Pays d'Ouche vous offrent un panier de leurs produits (terrine de foie gras, blanquette de veau, tripes au vin blanc, boeuf bourguignon, cidre) et un bon d'achat de 30€ valable dans l'une des 6 adresses des éleveurs de la Charentonne à Argentan, Condé-sur-Sarthe, Gacé, Saint-Sulpice-sur-Risles, Saint-Langis les Mortagne et Hérouville Saint-Clair. (valeur totale 80€).

Remportez également vos 2 entrées pour Kytty Park's, le parc de jeux couvert d'Argentan et sur kyttyparks.com

Sélectionnez-vous par téléphone du lundi au vendredi entre 9h et 13h au 08 92 23 73 38.