Rouen : la petite librairie de tradition fête ses 27 ans

Toute petite déjà, Elisabeth Brunet est passionnée de littérature, ce “vice impuni” comme elle aime l’appeler, reprenant le titre d’un ouvrage de Valéry Larbaud. Elle travaille d’abord quelques temps dans une librairie de neuf avant de décider d’ouvrir sa propre boutique à Rouen, qui a une véritable tradition du livre.

“J’avais envie d’ouvrir un lieu qui associe à la fois les livres neufs et les livres anciens. Et je peux ainsi vivre de ma passion”. Une passion qui, même après des années à tout y consacrer, ne s’émousse pas. Elisabeth Brunet ne s’est jamais lassée. “On vit plus à travers les livres”, estime-t-elle.

Le livre ancien revêt par ailleurs pour elle une saveur supplémentaire. “La littérature et la lecture procèdent par rebonds. On va d’un auteur à un autre, d’une histoire à une nouvelle. C’est une chaîne infinie qui conduit à des auteurs anciens, oubliés, qui ne sont pas réédités. Le livre ancien élargit considérablement le champs des découvertes”. Elle ne craint pas pour son commerce, elle estime que les librairies, même à l’ère d’internet, sont “irremplaçables”. “Il y aura toujours besoin de fous furieux comme moi pour faire ce métier et avoir cette passion. C’est d’ailleurs une chance pour les Rouennais d’avoir une telle variété de bouquinistes sous la main”.

Celle qui confie beaucoup apprécier Dumas ces temps-ci, n’a qu’un regret : “je n’ai pas le temps de lire autant que je le voudrais. Ce n’est pas en faisant ce métier que l’on peut passer ces journées à lire”.

Pratique. Librairie Elisabeth Brunet, 70 rue Ganterie