Noël : 55 euros pour le budget vin et champagne

60% de Français comptent acheter du vin et du champagne pour célébrer les fêtes de fin d'année. Car ils sont incontournables, selon 68%. Les oenophiles plus âgés, de 50 à 64 ans, sont les plus nombreux à prévoir ce genre d'achat (73%).

Toute génération confondue, les amateurs de vin ne se dirigeront pas forcément vers une marque connue. Une majorité de Français (64%) pense en effet qu'un bon vin n'est pas obligatoirement cher ou connu. Du coup, 50% achètent la plupart du temps une étiquette différente, quand seulement 3% optent systématiquement pour la même bouteille. Compte tenu de cet état d'esprit, les oenophiles sont fiers d'avoir déniché un vin qui fut une découverte pour les autres convives. 83% des Français se sentent valorisés dans ces cas là.

A noter que seuls 8% de Français prévoient d'offrir une bouteille de vin ou de champagne à Noël.

Cette étude a été réalisée auprès d'un échantillon de 1.003 personnes, représentatif de la population française âgée de 18 ans et plus, interrogés du 6 au 8 novembre 2013. Un autre échantillon, de 946 personnes, a été sondé, du 3 au 5 décembre 2013.