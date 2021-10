Sortir en région: vendredi 13 décembre

CALVADOS

Dimanche, Vire avenir vous propose une après-midi placée sous le signe de Noël avec la grande parade musicale et de nombreuses animations dans le centre ville. RDV dès 15h place Sainte Anne pour le départ de la parade.

Jazz Dudim #3 ce vendredi soir avec Infernale Momus et Drifting Box Celebration à 20h30 au conservatoire de Caen dans le cadre du festival Jazz en scène. Infernale Momus, c’est du calva pour remettre le facteur sur le vélo ! Joyeux tapage de souffleries et de grooves pour du free jazz folklorique ! Drifting Box Celebration est un superbe concentré de techniciens impeccables ayant remisé la technique dans les tiroirs de la formation pour ne se préoccuper que de musique, de plaisir et d’intelligence. Tarifs : 6/9€

La paroisse Saint François de Salles à Caen vous propose d'assister à plusieurs représentations de crêche vivante samedi. Elle retrace l’annonciation et la Nativité, avec beaucoup d'acteurs, figurants, et animaux. Les représentations gratuites seront données à 16h, 17h et à 18h, place Bouchard, (rue Saint-Pierre, dans le centre-ville) . Durée 20 minutes.

MANCHE

Pour cette fin d'année, la ville de Cherbourg-Octeville et ses partenaires proposent un programme d'animations électriques, féériques et entièrement gratuites. L'occasion de partager des moments magiques en famille. Le programme complet est à retrouver sur www.ville-cherbourg.fr

Dimanche après-midi, le père Noël arrive à Coutances avec une grande parade ! Accompagné sur son traîneau par Miss Normandie, il sera accompagné de la brigade des jouets, un spectacle déambulatoire onirique et lumineux avec la musique des cigales do brazil. RDV dès 16h30 en centre-ville.

Dernier match de l'année pour l'US Avranches, et pas des moindres ! C'est le derby entre Cherbourg et Avranches au stade Maurice Postaire de Cherbourg samedi à 19h30. Je vous rappelle que l'US Avranches affrontera Lens pour les 32èmes de finale de la coupe de France lors du premier week-end de 2014.

ORNE

Ce dimanche c'est le championnat de Normandie de cyclo Cross à Bagnoles-de-l'Orne. Rendez-vous dimanche à partir de 10h pour les premiers départs.

Venez voir Phonobones en concert gratuit ce vendredi soir à La Luciole d'Alençon. Une contrebasse, une guitare, un chant et un sampler. Avec ou sans effet, en acoustique ou en électrique, le chant et la contrebasse aiment à marier l’illusion en direct et donner naissance à des percussions inventives, des chorales ou des quatuors à cordes exubérants, pour construire un édifice sonore sous les yeux du public. C'est à 19h et c'est gratuit.

La maison du Parc à Nocé propose un marché artisanal ainsi que des animations et spectacles pour les enfants samedi de 15h à 19h. Noël sera au centre de ces animations gratuites.

Le centre aquatique d'Argentan vous propose dimanche matin de vous initier à la plongée en bouteilles avec des baptêmes. Ils sont accessibles à tous dès 8 ans. Entrée au tarif piscine habituel, ce sera entre 10h et 12h.