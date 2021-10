Muttonheads sur la scène du Tendance Live Anova

Dans la vie il s'appelle Jérôme Tissot mais quand il est en derrière ses platines de Dj appelez-le Muttonheads. Repéré en 2001 grâce à son premier EP "To You", il devient rapidement une référence des danceflloors en Europe.

Plus tard c'est au tour de "Make Your Own Kind Of Music" et "Remember" de s'imposer dans le coeur des clubbers. Des artistes à la renommée internationnale passent par ses platines, il remixe des titres de Moby, Katerine, Joachim Garraud , Arno Cost ou encore Laurent Wolf.

Puis il lance le Remix Contest qui chaque année réserve une successions de remixes diffusés sur internet.

L'année 2008 lui a été également favorable lorsqu'il fait danser la Toile avec un remix non-officiel des Daft Punk sur "Around The World", 1 an plus tard il annonce la sortie de son premier album "Demomaker" qui sortira en 2010.

Aujourd'hui ce sont 2 nouveaux titres qui tournent en boucle en radio, "Snow White (Alive)" et "Dancing With The Stars" en featuring avec Eden Martin.

Venez le voir en concert gratuite le samedi 25 janvier 2014 au Tendance Live au parc Anova d'Alençon avec Tendance Ouest.