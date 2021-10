Rouen : à Noël, les commerçants veulent oublier la crise

"En décembre, tout doit être beau, lumineux ! Il faut faire rêver les gens et c’est ce que nous faisons”, lance Philippe Varin, avec sa gouaille habituelle, en déambulant dans les allées illuminées du centre commercial Saint-Sever, qu’il dirige au même titre que les Docks 76. “Un Noël divin” : voilà le slogan de fin d’année dans ces deux pôles commerciaux. Le ton est donné. Dans un contexte commercial morose, l’accueil et les animations deviennent plus que jamais les clés du succès pour attirer une clientèle moins dépensière.



Plaisir, dynamisme et service impeccable

“En chiffre d’affaires, décembre, c’est le mois numéro un”, rappelle Philippe Varin. A Saint-Sever, “le deuxième centre-ville de Rouen”, l’ambiance de Noël bat donc déjà son plein. On y trouve des scultpures “polaires”, des ours blancs ou un yéti articulé, des ateliers pour enfants, un spectacle de lutins, une parade des mascottes (14-15 décembre) ou encore un lâcher de rapaces (21 décembre). Aux Docks 76, les commerçants mettent également le paquet avec ateliers, poneys, Père Noël, elfes et autres tirages au sort. Sept jours sur sept. “Nous nous devons d’être performants sur l’accueil. Les gens doivent venir et revenir ici, avec plaisir. Leur visite doit être agréable”, estime Philippe Varin. Un mot d’ordre : tout doit être impeccable.



“Nous devons nous mobiliser”

Du côté du centre-ville, l’inquiétude est plus palpable en cette fin d’année. On est parfois loin de la douce musique d’hiver qui retentit dans les allées des centres commerciaux, malgré un Rouen Givrée plus développé que l’an passé (lire page 9). Fermeture du Pont Mathilde, embouteillages, problèmes de stationnement... L’année 2013 n’est pas la plus facile. Pourtant, à l’association commerçante des Vitrines de Rouen, même si on évoque “une année compliquée”, on veut rester positif. “Aucune commune en France n’échappe à cette conjoncture, mais à Noël, il y a toujours un sursaut, les gens consomment quand même. Nous ne pouvons réussir que si nous donnons envie aux Rouennais et aux Normands, affirme Matthieu de Montchalin, le président de l’association. Nous n’avons pas d’autre choix que de nous mobiliser”.

Les Vitrines de Rouen veulent surtout retenir les points positifs : des offres spéciales dans les transports en commun ou les parkings pour les fêtes, un marché de Noël en expansion, des animations de plus en plus attractives... “On peut enfin rivaliser avec les autres grandes villes du quart nord-ouest de la France. C’est le bon moment pour tirer tous ensemble dans le même sens. Rouen, c’est tout de même 1 500 commerçants et artisans indépendants, une diversité et une dynamique commerciales incroyables. Nous avons de sérieux atouts !”

Une chose est certaine : faire ses courses de Noël dans le centre historique de Rouen aura toujours une saveur particulière. Même à l’heure de la crise, des embouteillages et de l’e-commerce.

Repères

Local. “Le commerce de proximité attire à nouveau les clients. Les questions économiques et écologiques comptent”, estime M. de Montchalin (Vitrine de Rouen).

Internet ? Ce n’est pas la menace n°1, selon plusieurs commerçants. A Saint-Sever, une enseigne créée à l’origine sur le web va même ouvrir une boutique : PromoVacances.

Rouen. Givrée Marchés de Noël, animations pour enfants, grande roue place du Vieux Marché... Rouen semble rattraper son retard. Lire aussi page 9.

Virgin. Aux Docks 76, Virgin a plié bagages. En attendant une nouvelle enseigne, vous pouvez retrouver à la place un marché de producteurs locaux. A partir du 13 décembre.