Centre-ville de Caen : bienvenue aux créateurs !

C’est une pépinière d’entreprises pas comme les autres. Ce vendredi 29 novembre, l’Atelier des créateurs ouvre ses portes au grand public dans l’ancienne salle des ventes de la rue Mélingue à proximité de la Prairie. En leur faisant la part belle, ce lieu unique en région permet de regrouper au sein d’une même galerie des artistes et artisans d’art aux horizons divers. Designers de mode, créateurs de bijoux, peintres et sculpteurs se partagent les cinq boutiques. Gérés par l’association Le quai des créateurs, les Ateliers leur offrent de nouvelles perspectives.



Organisation attractive

“C’est d’abord l’intérêt de s’organiser collectivement”, souligne Marion Chopin dont l’inspiration se traduit en doudous, bijoux, accessoires, objets de décoration et vêtements pour enfants. “Nous serons chacun présent dans notre box cinq jours par mois, mais nos boutiques resteront ouvertes du mardi au samedi de 12h à 19h grâce à un système de rotation. Ce qui nous donne le temps de réaliser nos créations dans nos ateliers respectifs”.

Cette pépinière s’apparente donc davantage à un lieu d’exposition ouvert au public qu’à un espace de création, même si les occupants y réaliseront des finitions.



Peu de charges fixes

Pour Eric Vève, maire adjoint au commerce et à l’artisanat, “cette structure d’accueil, d’hébergement, d’accompagnement et d’appui permet d’aider et de renforcer les chances de succès des entreprises”. La vingtaine de créateurs bénéficiant de cette initiative disent aussi avoir été attirés par des charges fixes très basses. Ils savent qu’ils ont beaucoup à y gagner. “Nous allons pouvoir confronter nos réseaux, nos expériences et nos univers”, s’enthousiasme Souad Beauviala, créatrice de bijoux. En plus de l’accès aux cinq boutiques, le public pourra également profiter d’une exposition renouvellée tous les deux mois.