“L'estampe impressionniste”

Dans le cadre du festival 'Normandie Impressioniste�, le musée présente 120 pièces dont plusieurs matrices et épreuves précieuses issues du département des Estampes et de la Photographie de la Bibliothèque nationale de France. L'occasion également de découvrir ce qu'est l'estampe, un procédé d'impression par plaque de cuivre gravée.

Des artistes de renom Chacun pourra alors admirer la finesse des “Eaux fortes” d'Edouard Mannet, la subtilité des procédés de Degas et de Pissaro, la sincérité des croquis gravés par Cézanne ou les pointes sèches délicates de Renoir. Autant de procédés techniques qui, ajoutés à la rareté des oeuvres, font toute la magie de la galerie. L'exposition, la première en France depuis 1974, offre un nouveau regarde sur l'impressionisme, loin de celui pratiqué par un groupe d'artistes épris de plein air et de couleurs vives.

Pratique : Renseignements, tél. 02 31 30 47 70.



Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire