Week-end prolongé : le préfet de Seine-Maritime appelle à la prudence sur les routes

"Les services de police et de gendarmerie seront mobilisés et feront acte de fermeté sur les routes du département", écrit Pierre-Henry Maccioni dans un communiqué. Le préfet de Seine-Maritime, très actif sur le front de la lutte contre l'insécurité routière depuis son arrivée dans la région, précise "qu'une attention spécifique sera portée aux jeunes et aux usagers de deux-roues, plus touchés par les accidents. Aucune tolérance vis à vis des comportements dangereux ne sera accordée."

Ce jeudi 31 octobre est classé orange dans le sens des départs et dimanche 3 novembre classé orange dans le sens des retours, voire rouge pour l'Ouest, selon Bison Futé.