Festival Dans l'Air d'Utah à Sainte-Marie du Mont

La première édition du festival "Dans l’Air d’Utah", qui mêle sports de glisse et concerts de rock et reggae a lieu vendredi 11 juin dès 17h et samedi 12 juin dès 16h.

Pendant ces deux jours, vous pourrez découvrir le char à voile, le kite buggy, le kite surf, le dirt jump BMX, la planche à voile, le parapente et une exposition de cerfs-volants.

Vous pourrez également applaudir le vendredi à partir de 19h :

B-Siders Backing Band

The Weards

Cornflakes Heroes

A fond d’Cale

Nuttea

Dar K

et le samedi à partir de 18h :

Kazbah Band

Colocks

Positive Roots Band

Mouf Mouf

Puggy

A cette occasion, Tendance Ouest réalise samedi 12 juin une émission en direct d'Utah entre 9h et 12h et vous offre en ce moment de nombreux cadeaux : des places pour assister au festival, des initiations de char à voile ainsi que des initiations de kite buggy. Pour jouer, il vous suffit d’écouter tous les jours Hits et Compagnie, entre de 11h et 16h, avec Yann.

Plus d’informations sur www.danslairdutah.com.