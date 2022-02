Calvados : l'été a sauvé les professionnels du tourisme

"La saison a été sauvée", a indiqué Guy Nordmann, président de la Commission tourisme à la CCI de Caen Normandie. Le beau temps des mois de juillet-août a sauvé un printemps "catastrophique" dû à une météo plus que capricieuse. Les chiffres et les impressions des professionnels semblent soutenir ce point de vue. D'après Calvados Tourisme, la fréquentation touristique dans le département a connu une hausse de 1,5% sur les huit premiers mois de 2013, en comparaison avec la même période un an plus tôt, avec notamment +4% sur la période mai-août. La fréquentation a été en augmentation nette en terme de nuités en juillet (+2,5%) et août (+7,5%).

Le public français constitue encore 60% de la clientèle sur la période mai-août, contre 66% un an plus tôt. Ils proviennent essentiellement de la région parisienne et des régions limitrophes. En revanche, la clientèle étrangère est en très forte hausse : +22% de nuités de mai à août. Le public britannique et hollandais a largement contribué à cette tendance à +28% et 27% pour ces deux nationalités.