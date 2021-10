Lauréats du Pavillon Bleu 2010

Le label Pavillon Bleu fête cette année ses 25 ans et vient de décerner son pavillon à 124 communes, soit 341 plages.

Les communes récompensées pourront cette année installer des panneaux d’information sur lesquels sont rappelées les grandes lignes des critères d’attribution du Pavillon Bleu.

Ce label récompense les efforts des communes en faveur de l’environnement et de l’accueil du public.

La région possède un nouveau lauréat. En effet, la commune d’Honfleur dans le Calvados vient de se voir attribuer le fameux pavillon.

5 communes du Calvados ont reçu le label Pavillon Bleu 2010 : Colleville Montgomery, Courseulles sur Mer, Honfleur, Ouistreham Riva-Bella et Pont l’Evêque.

Et dans la Manche, on compte 6 communes labellisées Pavillon Bleu 2010 : Agon Coutainville (3 places), Barneville Carteret (2 plages), Bréhal, Les pieux, Porbail et Siouville Hague.

Plus d’informations sur http://www.pavillonbleu.org/