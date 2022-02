Futur Hangar 108 de la Crea : l'UMP s'y oppose

Le coût de ce futur Hangar 108, dont le visage a été dévoilé lundi 14 octobre, est estimé à environ 25 millions d'euros par la Crea, qui y installera son siège et une grande partie de ses services. Mais pour Jean-François Bures (UMP), "alors que tous les indicateurs des finances publiques sont au rouge, comment justifier devant nos concitoyens, qui souffrent quotidiennement de la crise économique et du chômage, que la Crea s'obstine à vouloir construire" un tel équipement. En outre, M. Bures soulève la question de la future métropole et ses nouvelles compétences. "Cet hôtel n'est pas prévu pour les intégrer", estime-t-il.