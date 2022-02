L'hippodrome de la Bergerie au Haras du Pin organise des courses de plats et d'obstacles ce dimanche. Au programme : 7 courses dès 13h30, des animations pour les enfants avec des jeux traditionnels normands, des initiations et des cours de poneys. Deux tombolas avec notamment une tablette tactile à gagner. Ne manquez pas le défilé des attelages du Pin et la course de percherons.



Ecoutez, Jean-Marie Mussat, Directeur de la communication.

Courses hippiques du Haras du Pin Impossible de lire le son.