430 kilos de cocaïne saisis au Havre

La saisie a eu lieu lundi matin dans le port.

Les pains de drogue étaient conditionnés dans des sacs. Un total de 200 kilos de poudre blanche a été retrouvé dans un conteneur et 230 kilos dans l'autre.

L'enquête ne faisant que commencer, on ignore encore tout de l'expéditeur et des destinataires.



Le parquet du Havre a conflié l'enquête au Service régional de police judiciaire (SRPJ) de Rouen.

Le port du Havre est connu pour être "une zone sensible" s'agissant du trafic de drogue. Des chargements de riz ou de produits électroménagers ont déjà été utilisés dans un passé récent pour dissimuler de la cocaïne.