A moi, bientôt, la fortune et la gloire !

Comment le héros pourrait-il en être un, avec un nom pareil ? Hector Boulon ! Vingt-quatre ans, vivant seul avec sa maman, plutôt beau garçon et ne dédaignant pas la passade avec ses copines de la fac de droit, et se préparant un bel avenir de... de quoi ?

Il ne sait pas. Rien ne l'intéresse et il ne brille en rien. Abonné à la mention “assez bien”, pas sportif, pas artiste, se lassant même des filles au bout d'une heure Disparaître ? Pas le courage Alors, que faire ? Écouter maman et devenir notaire ? Bof

Et voilà que cet Hector se met à rêver de gloire ! Et attention, pas une petite gloire passagère ! La grande ! La définitive !

La suite ne se raconte pas. Elle se savoure.



Ce rendez-vous avec la gloire

Auteur : Jean-Denis Bredin

Genre : roman

Édition : Fayard, 128 pages,

12 euros.





