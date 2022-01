La circulation bloquée par les artisans dans la Manche ce vendredi

Ces actions sont menées dans le cadre d'une manifestation nationale relayée dans la Manche et qui amène les artisans du bâtiment à descendre dans la rue et donc à bloquer certains axes de circulation dans la Manche.

Quatre trajets seront particulièrement touchés par des opérations escargot.

La Glacerie – Carentan – Saint-Lô ;

Les Pieux – La-Haye-du-Puits – Périers – Agneaux ;

Saint-Pair-sur-Mer – Bréville-sur-Mer – Coutances – Agneaux ;

Poilley – Pont/Avranches – Villedieu-les-Poêles – Guilberville – Saint-Lô.

Des barrages filtrants seront installés aux ronds-points sur ces axes entre 7h et 13h. Les artisans du bâtiment ont ensuite prévu de se réunir devant la Préfecture à 13h15. Ils réclament notamment 1 TVA réduite à 5% pour les travaux de rénovation et la libération de foncier pour construire plus.

Sur la carte ci-dessous les principaux axes concernés par ces opérations escargot.