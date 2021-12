A l'affiche cette semaine : Tirez la langue Mademoiselle

Ils sont frères, célibataires et médecins. Boris et Dimitri exercent dans le XIIIe arrondissement de Paris… ensemble. Car c’est ensemble qu’ils assurent leurs visites à domicile, comme cette nuit, au chevet d’Alice, une fillette diabétique. Et lorsqu’ils rencontrent Judith, la mère d’Alice, ils en tombent tous les deux amoureux, mais sans rien dire à l’autre. Leur belle entente fraternelle résistera-t-elle à cette situation ?

Au début, le spectateur est un peu perdu, tant la réalisatrice s’attarde sur les allées et venues de ses personnages et tant l’histoire tarde à se mettre en place. Puis, peu à peu, le charme opère, et l’on s’attache à ces personnages atypiques. Avec beaucoup de finesse, d’élégance et de pudeur, sans jamais insister, la réalisatrice brosse le portrait de ces frères, prisonniers d’un amour qui peut se révéler dangereux pour l’équilibre de leur vie fraternelle. Louise Bourgoin illumine de sa présence cette histoire subtile, tandis que le réalisateur Cédric Kahn révèle une vraie présence, face au toujours excellent Laurent Stocker.

C’est drôle, plein de charme et de délicatesse, et on passe un excellent moment en compagnie de ces héros jamais médiocres, mais toujours à l’écoute des autres. De vrais et bons médecins, en somme !