Arctic Monkeys, le coup de coeur de 100% Ouest !

Les rockeurs de sheffield puisent désormais leur inspiration au pays de l'Oncle Sam. Pour ce cinquième album, le disque a été enregistré à Los Angeles. Oublié le style indie rock british aux lunettes de vues aviators, aux jeans slimés, les Arctic Monkeys troquent leur costume pour un rock plus nerveux.

C'est un vin qui se bonifie avec le temps, qui prend de l'âge du caractère, Arctic Monkeys présentent un album au sonorités puissantes. Tiens, posez vous la question quel titre d'Arctic Monkeys vous revient immédiatement dans la tête ? On pense à Dancing Shoes, Fake Tales Of San Francisco...avec ce rock dansant, cette insousciance, cette jeunesse.

8 ans après, ce nouvel album prouve que le groupe s'inscrit dans la longeivité ! AM est un clin d'oeil à VU, les initiales du Velvet Underground. De nombreuses ballades sur l'album rappellent le son de la formation de Lou Reed et l'on constate la présence de nombreux invités : Josh Homme de Queens of the Stone Age, Elvis Costello...

Si un soir, l'ennuie vous guette procurez-vous le 5ème album d'Arctic Monkeys et je suis persuadé que vous passerez une bonne soirée !

100% Ouest vous présente le clip : "why'd you only call me when you're high."