Caen : les ennemis de la mal-bouffe

Ne demandez pas à Johann Cussy de mettre de la mayonnaise dans votre bagel ! Encore moins de le réchauffer dans un micro-ondes. Le chef de Sézame et Pavot, ouvert depuis novembre dernier, connaît son produit et tient à lui offrir le maximum de chances de séduire celui qui le goûtera. Dans cet établissement, tout est travaillé dans les moindres détails. Un papier épousant parfaitement les formes du bagel permet, par exemple, d’éviter de s’en mettre plein les mains en le dégustant. Le logo de l’adresse lui-même n’est pas issu d’un logiciel informatique, mais de la créativité d’une artiste-peintre. Les cuisiniers de l’urban food cultivent l’unicité de leur identité.

Une alternative au fast-food

Les gérants de ces nouvelles adresses-tendance dédiées à la restauration rapide mais nichées entre la boulangerie traditionnelle et les produits hautement caloriques des fast-foods, partagent un goût prononcé pour la qualité des produits, avec une touche anglo-saxone évidente. "Les consommateurs ont besoin de reprendre confiance en ce qu’ils mangent et le fait de composer les plats devant eux, de leur donner des conseils et des informations sur l’origine des produits, les rassure", commente Johann Cussy en soulignant qu’il fait attention à proposer des légumes de saison dans sa carte. L’occasion lui est alors donnée de changer son offre au moins trois fois dans l’année, même si certaines recettes semblent inamovibles comme le Burke Mountain, à base de poitrine grillée, d’oignons frits, de raclette et de pousses de poireau.

Un parfum new-yorkais

Au Big Apple Coffee, la gérante n’en est pas moins attentive aux ingrédients. Le parti pris anti mal-bouffe transpire de la carte. "Peu de gens savent que le yaourt peut très facilement remplacer le beurre dans les recettes", assure Laure Boulé, la gérante qui tente de faire au maximum du "100% maison". Les pâtisseries de cette enseigne au look évoquant des ambiances new-yorkaises, font un tabac. Le sucre blanc y est banni, remplacé par du miel, du sirop d’érable ou "dans le pire des cas par du sucre roux. Pour ses soupes, bagels et autres hot-dog, elle se fournit en partie à quelques mètres de son restaurant, à L’Epicerie, qui garnit ses rayons de légumes bio.

Au Big Apple Coffee comme à Sézame et Pavot, mais aussi au Fruity Café, au Kit ou encore au Take Five, tous apparus sur la scène de la restauration rapide caennaise ces trois dernières années, la clientèle est essentiellement féminine, plutôt active, dans la tranche 28-40 ans. Les étudiants ne sont pas en reste. Les habitués qui aiment offrir à leur palais des sensations nouvelles sont souvent déjà sensibilisé à la mal-bouffe et à une "alimentation responsable". Le Kit par exemple, ouvert depuis cet été, n’est pas uniquement connu pour ses falafels, ses wraps et ses salades, mais aussi pour sa consigne de bocaux. Ici aussi, la guerre aux produits congelés est lancée. Le frais est de rigueur. Chaque jour, Benoît Zizek propose ainsi des plats cuisinés dans des pots qu’il est possible de rapporter contre 50 cents.

A côté, l’enseigne Take Five attire les passants avec un concept mélangeant jus de fruits, smoothies, wraps et bagels. "Les clients peuvent choisir quatre fruits au maximum", présente Véronique Guiton qui a choisi Caen pour lancer le premier de ses trois restaurants. Là encore, la relation entre le client et la personne en charge des préparations est privilégiée.

Repères

A emporter. Ou à consommer sur place. Ces restaurants ont en commun de disposer généralement de petits locaux, proposant très souvent une terrasse.

Ouverture. Ces adresses ont généralement pour point commun d’avoir une large amplitude horaire, certains étant ouverts dès 8h30 pour proposer des cafés.

English. La langue anglaise est communément employée, aussi bien dans le nom des enseignes que des produits proposés. La décoration est plutôt inspirée des Etats-Unis.

Bagel. C’est un rouleau en forme d’anneau, fait d’une pâte au levain naturel brièvement cuite dans l’eau, puis dans un four. Très en vogue aux Etats-Unis et au Canada.



Quelques adresses

. Bagels Factory. 95, rue de Geôle. Tél. 02 31 38 24 39. Ouvert depuis avril 2013.

. Big Apple Coffee. 15, rue Saint-Sauveur. Tél. 09 52 23 75 46. Ouvert depuis décembre 2010.

. L’Epicerie. 4, rue aux Namps. Tél. 02 50 22 02 92. Depuis octobre 2012. La maison proposera des soupes fin octobre.

. The Fruity Café. 28, rue Saint-Pierre. Tél. 06 80 75 21 13. www.thefruitycafe.fr. Ouvert depuis juin 2010.

. Le Kit. 128, rue Saint-Pierre. Tél. 02 31 30 77 45. le-kit.qoderesto.com Ouvert depuis juin 2013.

. Sézame & Pavot. 10, rue Gémare. Tél. 02 31 46 26 30. Ouvert depuis novembre 2012.

. Take Five. 116, rue Saint-Pierre. Tél. 02 31 91 73 20. www.take-5.fr. Ouvert depuis avril 2013.