Jodie Foster participera à la deuxième saison de "House of Cards"

Jodie Foster s'apprête à revenir à la réalisation grâce à "House of Cards". L'actrice dirigera l'un des épisodes de la deuxième saison, dont le tournage se déroulera prochainement à Baltimore, aux États-Unis.

La série avec Kevin Spacey et Robin Wright ajoute un grand nom du cinéma à son générique. Pour la première saison, David Fincher, également producteur exécutif, avait pris en charge les deux premiers épisodes, avant de laisser sa place à Joel Schumacher ("Effraction"), James Foley ("Who's That Girl"), Charles McDougall ("The Good Wife"), Carl Franklin ("Falling Skies") et Allen Coulter ("Boardwalk Empire").

Jodie Foster compte déjà à son actif la réalisation de trois longs métrages, "Le Petit homme" (1991), "Week-end en famille" (1996) et "Le Complexe du castor" (2011). L'actrice renouera avec la plateforme Netflix pour qui elle a déjà mis en scène un épisode de "Orange is the New Black", série lancée le 11 juillet dernier.