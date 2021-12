Rentrée cinéma : de la comédie, de l'action, du soufre et des frissons

Les entrées en salles ont reculé de 7,5% depuis janvier et de près de 11% sur un an. Juillet a même été marqué par une plongée de 19,4%, selon les dernières statistiques disponibles.

Pour que 2013 reste au moins au-dessus de la barre des 200 millions d'entrées et que les spectateurs reprennent durablement le chemin des salles, il faut un nombre de films suffisamment importants, selon les professionnels.

Les films français sont en grande partie responsables de ce repli, plusieurs n'ayant pas rencontré le succès escompté: les nouveautés sont donc particulièrement attendues.

C'est le cas de Dany Boon qui sera le 2 octobre à l'affiche de la comédie "Eyjafjalljokull", du nom de ce volcan islandais qui paralysa le ciel européen au printemps 2010.

Le dernier opus de Jean-Pierre Jeunet, "L'extravagant voyage du jeune et prodigieux T.S. Spivet", sortira le 16 octobre. Une semaine plus tard, on pourra découvrir "Malavita", de Luc Besson, avec son impressionnant casting américain, Robert de Niro, Michele Pfeiffer et Tommy Lee Jones.

Autre temps fort de la rentrée, toujours le 9 octobre, la sortie de "La vie d'Adèle", Palme d'or au dernier Festival de Cannes. Le film a été encensé par le président du jury, Steven Spielberg, malgré le sujet - une histoire d'amour entre deux jeunes femmes - et quelques scènes de sexe hyper réalistes, tant le long métrage d'Abdellatif Kechiche est captivant.

Le film d'auteur sera bien représenté encore avec le formidable "Elle s'en va", d'Emmanuelle Bercot, et une Catherine Deneuve étincelante dans un rôle de restauratrice au bord de la faillite qui part sur les routes de France (en salles le 18 septembre).

Son ancien partenaire du "Dernier métro", Gérard Depardieu, sera lui à l'affiche le même jour dans "Les Invincibles", comédie sur des fondus de pétanque.

De "Diana" à "Nymphomaniac"

Le thriller "Gibraltar", avec Gilles Lellouche, sera en salles le 11 septembre tandis que Valérie Lemercier et sa comédie dramatique "100% cachemire" le seront le 11 décembre.

Le biopic le plus attendu, "Diana", avec Naomi Watts, sur les dernières années de la princesse de Galles, sera sur les écrans le 2 octobre.

Des États-Unis viendront "Le Majordome", de Lee Daniels, le 11 septembre, favori aux Oscars, puis "Ma vie avec Liberace", de Steven Soderbergh, reparti bredouille de Cannes malgré la prestation remarquable de Michael Douglas (le 18). Woody Allen sortira une semaine plus tard "Blue Jasmine" avec l'impeccable Cate Blanchett.

Suivront "Gravity", d'Alfonso Cuaron, avec George Clooney et Sandra Bullock, le 23 octobre, et "Captain Philips", de Paul Greengrass, avec Tom Hanks, le 20 novembre.

Pour les amateurs de frissons, un remake de "Carrie" est annoncé le 4 décembre mais d'ici là les fans du genre iront voir "Hunger Games: l'embrasement", deuxième volet de la série du même nom (le 27 novembre).

Pour les amateurs de grand spectacle, "White House Down" arrive le 4 septembre, puis "Riddick", le 18. Viendront ensuite "Snowpiercer" et "Thor: le monde des ténèbres", le 30 octobre, tandis que le Hobbit fera son retour le 11 décembre avec un volet intitulé "La désolation de Smaug".

Les enfants auront l'embarras du choix pour les vacances de la Toussaint : "Planes", signé Disney, "Turbo" (Dreamworks) ou encore "Maman est en Amérique, elle a rencontré Buffalo Bill".

Pour les fêtes de fin d'année, Disney reviendra avec "Frozen, la reine des neiges", le 4 décembre, tandis que "Belle et Sébastien", version cinéma d'une ancienne série télévisée, sera sur les écrans le 18.

Le 25 décembre sortiront en revanche deux films résolument pour adultes : le dernier Martin Scorsese, "Le Loup de Wall Street", avec Leonardo DiCaprio, mais aussi "Nymphomaniac", de Lars von Trier, avec Charlotte Gainsbourg, précédé d'un parfum de soufre, comme pour "Antichrist" en 2009.