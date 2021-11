Il y a 3 mois, la station de sauvetage de la SNSM de Champeaux lançait sur un site participatif sur le net, un appel aux dons pour s’offrir un moteur tout neuf pour leur canot de sauvetage en mer. Le site "My major compagny", plateforme de financement de projets culturels et innovants a offert six mois de visibilité.

En moins de trois mois, la somme nécessaire, soit 8 000 euros, était collectée, au grand étonnement d’Abel Letrouit, le président de la SNSM les Frégates de Champeaux.

La SNSM s’offre un moteur tout neuf grâce au net ! Impossible de lire le son.

Aujourd’hui, en plus de l’acquisition du moteur, les sauveteurs de cette station de la baie du Mont-Saint-Michel, peuvent aujourd’hui rêver du financement d’un canot conçu pour le sauvetage en mer. L’ancien est

trop lourd et plus adapté.

Les donateurs, outre une réduction fiscale, pourront se voir offrir des traversées de la Baie du Mont-Saint-Michel par exemple. Il reste moins de trois mois pour faire vos dons.



http://www.mymajorcompany.com/projects/un-moteur-pour-les-sauveteurs?utm_source=widget&utm_medium=gaugewidget&utm_campaign=Un moteur et plus pour les sauveteurs en mer