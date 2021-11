Cherbourg : il menace de mort une employée de la CAF

Tout commence le 22 mai dernier, lorsque ce Cherbourgeois, âgé de 31 ans, se rend à la Caisse d'Allocations Familiales pour "obtenir son argent". Alors qu'il constitue son dossier avec l'aide d'un agent, il s'emporte et lui assure qu'il "peut la tuer". L'agent a alors le réflexe d'envoyer des mails d'alerte à une collègue, qui vient assister discrètement à l'entretien.

Insultes à la CAF...

Le lendemain, l'individu se présente de nouveau à l'accueil de la CAF et insulte le personnel. Il mis en relation téléphonique avec un supérieur hiérarchique qui tente de le calmer. Il quitte ensuite les lieux. De retour le lundi suivant, il se présente à l'accueil en tendant violemment sa main en direction du visage de l'agent, qui esquive son geste en reculant.

L'homme a été placé en garde à vue mardi 23 juillet pour être entendu sur ces faits des 22, 23 et 27 mai, mais ne les a pas reconnus.

... et dégradations des voitures des voisins

Par ailleurs, le 6 juillet l'homme avait aussi dégradé la voiture d'un de ses voisins, en sa présence. Il a préféré exercer "son droit au silence". Enfin, le 17 juillet il recommence, brise un rétroviseur et arrache un essuie-glace sur un véhicule appartenant à un voisin, emporte deux enjoliveurs et casse deux rétroviseurs sur une autre voiture. Auditionné sur ces nouveaux faits, il préfére une nouvelle fois garder le silence tout en invoquant des maux de tête.



Il sera poursuivi pour les faits de menaces de mort sur personne chargée de mission de service public, violences sur personne chargée d'une mission de service public, pour dégradations de biens privés et vol d'accessoires.