Verson : le cimetière va devenir jardin

A Verson, au sud-ouest de Caen, la municipalité a décidé de ne pas attendre et s'est emparée du dossier. 'Nous avons deux cimetières : un au nord de la commune qui date d'octobre 1959 et un autre bien plus ancien autour de l'église. Les premières tombes datent de 1780 et nous avons choisi de le fermer administrativement”, relate Anne Collin, adjointe au maire en charge du cadre de vie et de la vie quotidienne. La Ville a récemment décidé la création d'un parc paysager au sein de ce vieux cimetière. 'Un travail préparatoire a d'ailleurs été engagé”.



Aucune dépouille exhumée

Chacune des 390 sépultures a été inventoriée et photographiée. “Nous réalisons aussi un travail de recherche pour retrouver qui en est attributaire ou propriétaire”, explique le maire, Michel Marie. Cette démarche permet ainsi de savoir quelles sont les tombes encore “actives”, c'est-à-dire entretenues. “Rien ne sera entrepris vis-à-vis d'elles”. Les tombes ayant un intérêt patrimonial seront également, dans la mesure du possible, conservées. “Nous cherchons d'ailleurs un connaisseur du sujet pour nous aider à les répertorier”, explique Anne Collin. Pour ce qui est des tombes à l'abandon ou dangereuses, elles seront supprimées et la commune aménagera un parc paysager à la place. Toutefois, “aucune dépouille ne sera exhumée”, insiste le maire. Verson espère rendre à l'église du village son attrait, notamment grâce à la revalorisation du parvis. “Le culte est encore très vivant”, souligne le maire. “ Nous devons éliminer les difficultés rencontrées pour entrer dans l'église ou en sortir lors des baptêmes, mariages ou inhumations”. Les travaux commenceront à l'automne.

Recevez l'actualité gratuitement S'inscrire