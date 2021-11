Chute mortelle d'une adolescente à Houlgate

Suite à cet accident mortel, le préfet du Calvados, Michel Lalande, a décidé d'interrompre ce séjour. Une enquête judiciaire a été ouverte pour en savoir plus sur les circonstances de ce drame. Une enquête administrative a été diligentée parallèlement pour établir les conditions de déclaration et d’organisation du séjour.



De son côté, Valérie Fourneyron, la ministre des Sports et de la Jeunesse, a adressé hier soir ses plus sincères condoléances à la famille et aux proches de la jeune victime. Elle a rappelé que près de 10 000 contrôles et évaluations d’Accueils Collectifs de Mineurs sur le terrain sont effectuées chaque année par plus de 750 agents des directions départementales de la cohésion sociale (DDCS), des directions départementales de la cohésion sociale et de la protection des populations (DDCSPP) ou des directions régionales de la Jeunesse, des sports et de la cohésion sociale (DRJSCS).