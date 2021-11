Actus transferts du Stade Malherbe de Caen

Alors que Tendance Ouest annonçait il y a quelques jours que trois joueurs avaient un bon de sortie à savoir Yannick M'Boné, Alexandre Raineau et Ibrahima Tandia ce dernier n'a pas attendu qu'un club s'intéresse à lui pour quitter le navire et après une saison compliquée entre blessures et déconvenues soprtives il a préféré résilier son contrat avec le club malherbiste, le prometteur joueur de 19 ans est donc libre de signer dans le club de son choix.

Au rayon des départs toujours, Damien Marcq s'est engagé à Charleroi, Guerreiro s'est lui engagé avec Lorient en échange d'Autret qui arrive donc pour une saison en prêt sans option d'achat. Grégory Leca qui était en fin de contrat se trouve lui en période d'essai à Laval et Sorbon le capitaine durant la saison s'est engagé en faveur de Guingamp et jouera en Ligue 1 l'an prochain. Moulin est lui parti vers Clermont.

Yroundu Musavu-King a pour sa part prolongé de deux ans tout comme le défenseur central Jean-Jacques Pierre et le gardien Damien Perquis. Autre bonne nouvelle le prêt de King a été prolongé d'un an. Du côté des arrivées l'événement est venu du retour aux sources de Rothen qui s'est engagé avec les Caennais pour au moins un an. Mais Kanté, Appiah, Kodjia font également partie des recrues qui ont fait leur rentrée dans les rangs du SMC.

De nombreux bruits de couloir font également état d'un intérêt de clubs anglais pour le jeune prodige Lenny Nangis.

Transferts officiels:

Départs : Ibrahima Tandia (Libre), Raphaël Guerreiro (Lorient), Jérémy Sorbon (Guingamp), Alexandre Cuvillier (retour prêt Nancy), Thibault Moulin (Clermont), Neeskens Kebano (retour prêt Paris SG), Sidy Koné (retour prêt Lyon), Damien Marcq (Charleroi, Belgique), Grégory Leca, Branko Lazarevic, Kandia Traoré (fins de contrat).

Arrivées : Jérome Rothen (Bastia), Dennis Appiah (Monaco), Ngolo Kanté (Boulogne), Jonathan Kodjia (prêt Reims), Mathias Autret (prêt Lorient), Kyung-Jung Kim (prêt Tallinn, Estonie), Riffi Mandanda (retour prêt Compiègne), Jonathan Beaulieu, Thomas Lemar (premiers contrats pros).

Prolongations : Damien Perquis (+2 ans, lié jusqu'en 2015), Jean-Jacques Pierre (+2 ans, lié jusqu'en 2015), Yrondu Musavu-King (+2 ans, lié jusqu'en 2015).