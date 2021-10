Le festival des Art'zimutés, ça commence ce mercredi

Cette année, Les Art'zimutés vous proposent un spectacle d'ouverture circassien axé sur les 7 pêchés capitaux. Un grand moment à vivre mercredi soir à 19h30 et jeudi à 20h30 à la Brêche à Cherbourg.

L'entrée est à 15 € ou 10 € si vous avez un pass pour les soirées musicales. Le festival vous accueille aussi pour 2 grandes soirées de concerts à Tourlaville. Ne manquez pas Arno, Thomas Fersen, Boulevard des airs, Fakear...

Ne manquez pas non plus une après-midi familiale et gratuite sur la plage de Collignon, c'est gratuit.

La programmation complète et la billetterie sont à retrouver dès à présent au tarif pré-vente sur www.lesartzimutes.com

