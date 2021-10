Tables rouennaises : la touche exotique des Beaux Arts

Le restaurant des Beaux-Arts n'est pas un petit restaurant gastronomique à deux pas du musée mais une escapade en Afrique du Nord, au beau milieu de la rue des antiquaires. La façade à pan de bois cache un cœur exotique.



Cuisine maison

La musique de fond met aussitôt le client dans l'ambiance. Nous sommes passés de l'autre côté de la Méditerrannée. La carte propose des assiettes de printemps que je m'empresse d'essayer. Pour moi, ce sera la Tizi Ouzou, deux brochettes d'agneau, accompagnées de poivrons cuisinés avec des œufs et des oignons et d'une pâte fourrée d'oignons et de tomates. La viande, tendre à souhait, cuite au feu de bois, est très parfumée. L'accompagnement est un régal. Pendant ce temps, ma voisine se régale d'un méchoui très copieux accompagné de salade. La demi-épaule d'agneau rôtie est là aussi très tendre.

Pour terminer ce repas plein de saveurs, nous avons préféré aux pâtisseries orientales, succulentes mais très nourrissantes, une dame blanche et un café liégeois. Un classique, très réussi. L'accueil est tout sourire et le service rapide. Un bon moyen de s'évader culinairement en plein cœur de Rouen.

Pratique. Le restaurant des Beaux-Arts, 34 rue Damiette, Rouen.