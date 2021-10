Armada : dix jours de fête et de grands moments à ne pas manquer

Vendredi 7 juin. Vers 23h30, le premier feu d'artifice de l'Armada retentira au-dessus de Rouen. Il sera tiré depuis la presqu'île Rollet. Jusqu'au 16, un feu d'artifice sera tiré chaque soir au même endroit.

Samedi 8 juin. A 11 h, le coup d'envoi officiel de l'Armada 2013 sera donné. A 19h, l'Opéra de Rouen organise une soirée de gala un peu spéciale mêlant musique, gastronomie, œnologie et... rugby.

Dimanche 9 juin. Messe des marins, à 10h45 : plus de 5 000 personnes sont attendues sur l'esplanade Pasteur. La célébrations sera retransmises en direct dans l'émission "Le Jour du Seigneur", sur France 2. Présence d'un chœur d'enfants géant de 700 choristes.

Mercredi 12 juin. Peut-être l'un des moments les plus forts de l'Armada. De 14h30 à 16h30, place au grand défilé des équipages dans le centre-ville de Rouen depuis les quais jusqu'à la mairie, via les rues Jeanne d'Arc et Lecanuet. Le tout accompagné par la musique du chœur du rectorat de Rouen, de la formation musicale de la marine nationale et surtout du Bagad de Lann-Bihoué. Une réception sera ensuite donnée dans les jardins de l'Hôtel de ville.

Vendredi 14 juin. A 17 h, inauguration de l'installation de l'ancienne ancre du bâtiment militaire "Le Jeanne d'Arc", sur la pointe ouest de l'île Lacroix.

Samedi 15 juin. Le fameux Footing des marins partira à 8h30 du musoir, presqu'île Waddington. Ouvert à tous. Inscriptions sur armada.org

Dimanche 16 juin. Départ de la Grande Parade entre 7h et 11h à Rouen. Les avions de la Patrouille de France survoleront la Seine à plusieurs reprises.