Cirque : Jean Vinet, créateur de "Spring"

Votre parcours ?

“J'ai travaillé dans divers secteurs des arts. En 2000, j'ai mis en place un projet autour des arts du cirque. Nous avions trois lignes à développer : l'aide à la création en résidence avec les spectacles du nouveau cirque, l'aide à la diffusion des spectacles et les actions culturelles. Puis, nous avons créé “Spring”. Le cirque contemporain est encore assez méconnu dans le milieu scolaire.”



Quelle a été l'évolution du cirque ces dix dernières années ?

“A l'origine, le cirque contemporain était vraiment méconnu, seule l'image traditionnelle apparaissait. Les animaux étaient omniprésents. Ils prenaient une place importante dans les numéros. Aujourd'hui, nous nous tournons vers des spectacles qui se concentrent sur ce nouveau cirque, né dans les années 70.”



Quels changements sont favorisés par le festival Spring ?

“Avec “Spring”, c'est l'occasion de faire découvrir au plus grand nombre des spectacles créés à Cherbourg. Le souhait est aussi de vulgariser ces nouveaux arts du cirque. En 2011, nous souhaitons continuer à proposer des spectacles variés sur la région.”



Plus d'informations, site Internet : www.festival-spring.eu.



