Manifestation interprofessionnelle: grosse mobilisation dans les rues de la région

La mobilisation interprofessionnelle a rassemblé beaucoup de bas-normands ce mardi 23 mars dans les rues des grandes villes de la région. Une dizaine de rassemblements ont été organisé ce matin pour défendre l'emploi, les salaires ou le pouvoir d'achat . Les manifestants étaient entre 10 000 et 15 000 à Caen, entre 2500 et 4000 à Cherbourg, 1 000 à Saint-Lô et 400 à Granville. Les manifestations ont légèrement perturbé la circulation mais se sont déroulées sans heurts.

