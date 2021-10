Les premières images du prochain film avec Jamel Debbouze

Le long métrage s'intéressera à un Français qui renouera avec ses origines algériennes. Alors qu'il n'a jamais mis les pieds de l'autre côté de la Méditerranée, Farid doit se rendre dans son pays d'origine pour aider son père. Il découvrira une famille chaleureuse et simple et s'attachera plus particulièrement à son cousin qui rêve de s'installer en France.

Tewfik Jallab ("Frères", "P.J") a décroché le rôle principal, celui de Farid. Il partage l'affiche avec Jamel Debbouze, dans le rôle de son cousin algérien. L'humoriste Malik Bentalha figure également au générique.