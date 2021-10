Tiers payant : le Calvados fait exception !

Et celui-ci a une particularité : 'Nous sommes parmi les seuls à ne pas pratiquer librement le tiers payant, c'est-à-dire la dispense pour le patient de régler les sommes remboursées par la sécurité sociale”, explique le Dr Jacques Battistoni, vice président de MG France et dont le cabinet se trouve à Ifs. 'Cela conduit à une médecine à deux vitesses où, en fin de mois, des patients modestes, comme les étudiants, vont différer leur consultation parce qu'ils n'ont pas de quoi payer”, poursuit le Dr Olivier Cuzin, médecin généraliste à Honfleur.



La CPAM ne dit pas non

MG14 réclame donc la mise en place immédiate d'un accord local de tiers-payant sanitaire et social. “Je suis tout à faire ouvert au développement du tiers payant après une concertation avec tous les syndicats. J'attends aussi un certain nombre d'orientation au niveau national”, répond le directeur de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados, Joël Melzi.



