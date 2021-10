Quelques heures avant son passage en dédicace et showcase à Caen (Espace Culturel Leclerc) Mickaël Miro a répondu aux questions de Tendance Ouest, sur son nouvel albym, ses collaborations, sur Jean-Jacques Goldman et les reprises de Génération Goldman enfin le chanteur de "La vie simplement" et "L'horloge tourne" s'est livré à une belle déclaration d'amour à la côte normande.