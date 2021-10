Kennedy, Luther King, De Gaulle... et Cazeneuve !

C'est le passage obligé des hommes politiques français de premier plan : le Petit Journal de Canal Plus. L'ex-maire de Cherbourg et désormais ministre du Budget, Bernard Cazeneuve, a donc eu le droit aux moqueries de Yann Barthès et son équipe, mercredi 20 mars.

Phrase culte ?

Lors de la passation de pouvoir entre Jérôme Cahuzac, ministre du Budget démissionnaire, et Bernard Cazeneuve, celui-ci indiquait devant les journalistes : "on ne remplace pas Jérôme Cahuzac, on lui succède modestement." Une phrase sur un ton très solennel, que n'ont pas manqué de reprendre les journalistes du Petit Journal, allant jusqu'à l'accoler à trois déclarations mythiques : celles de Charles De Gaulle, Martin Luther King et John Fitzgerald Kennedy !

Un ministre discret...

Par la suite, Canal Plus ironise sur la notoriété de Bernard Cazeneuve, ministre resté dans l'ombre pour le grand public, lorsqu'il était au ministère des Affaires européennes. Sur un ton moqueur, l'émission aura le mérite de mettre un visage sur le nom de Bernard Cazeneuve pour ses téléspectateurs !

Le Petit Journal du 20 mars 2013 :