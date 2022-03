Soirée Latino au BBC

Soirée Latino

Vendredi 05 mars

Big Band café d'Hérouville

19h

19h initiation à la rueda puis danse libre avec DJINETTE et DJ LAMOROSO aux platines. 20h30 : Grupo K-Fé. Un pur arabica festif au goût des Caraïbes ! Ses musiciens d’horizons divers (Colombie, Martinique, Vénézuela, Cuba) jouent une musique percutante et cuivrée (salsa, merengue, timba-cubana). Ils interprètent leurs compositions et des succès de la musique latine. Une invitation à la danse et à la chaleur des tropiques ! GRUPO K-Fé a été créé en 2000 par le percussionniste Jean-Pierre Genteuil. Composé de 13 musiciens originaires de la Caraïbe, il est considéré comme l'un des groupes phares de la métropole. Leurs compositions de salsa, merengue et timba-cubana sont teintées de sonorités antillaises. GRUPO K-Fé est une invitation à la danse et à la fête ! Pour finir, danse libre jusqu’à 01h !