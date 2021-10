Mairie de Caen : Marc Levilly quitte ses fonctions d'adjoint aux finances

Pourquoi renoncez-vous à vos fonctions de maire-adjoint ?

"Ce n'est ni une démission, ni une rupture. C'est un réechelonnement de mes priorités entre mon activité professionnelle et mon activité politique. Être maire-adjoint aux finances, c'est extrêmement consommateur de temps. Par ailleurs, je suis en train de m'associer. Je ne veux pas imposer mes engagements à mes partenaires. Et je veux être disponible pour mener à bien la stratégie de mon entreprise".

Abandonnez-vous l'équipe municipale en place ?

"Non seulement je ne la quitte pas mais je continue à soutenir la politique qu'elle mène. Je souhaite rester conseiller municipal, pour m'occuper de développement économique par exemple. Je reste aussi vice-président de Caen la mer".

Le mandat prend fin en mai 2014. Ne pouviez-vous pas attendre un an ?

"Cela fait déjà un moment que je m'interroge et déjà un moment que j'ai du mettre mon activité d'expert-comptable et de commissaire aux comptes en sommeil".

Comment le maire a t-il accueilli votre décision ?

"Nous sommes des amis avant d'être des élus. Philippe Duron comprend ma situation. Je lui ai toujours dit que je ne ferais pas de la politique ma profession".

Comment laissez-vous derrière vous les finances de la Ville ?

"Les choses sont satisfaisantes sur le plan des équilibres et des ratios. Et nous avons une vraie visibilité sur la planification financière pour les années à venir. Ce qui me permet de rendre mes délégations sereinement".