Normandie : la SAPN fait tout pour ne pas fermer les autoroutes A13 et A29

La journée s'annonce plus que chargée ce mardi 12 mars, sur l'ensemble du réseau de la Société des autoroutes Paris-Normandie (A13, A14, A29). Actuellement les engins de déneigement sont mobilisés sur l'A13 entre Pont-l'Evêque et Caen. "La neige continue de tomber sur ce secteur, c'est là que la circulation est la plus difficile", indique-t-on à la SAPN. Sur le reste du réseau, des engins font les "finitions" : bandes d'arrêt d'urgence, aires, bretelles.

La SAPN avait mobilisé tous ses engins de déneigement la nuit dernière, une soixantaine en tout, ainsi qu'une centaine de personnes, entre les ouvriers autoroutiers, les mécaniciens ou encore les opérateurs. Aucun accident corporel n'a été à déplorer la nuit dernière. De nombreux poids lourds sont bloqués sur des aires d'autoroute. Deux cents camions sont stockés à hauteur d'Heudebouville et au moins 150 à hauteur du péage de Dozulé. Sur place, la Croix Rouge a commencé à distribuer du ravitaillement aux routiers.

"Notre but premier est d'éviter la fermeture de l'autoroute." Si la nuit dernière a été consacrée aux déneigement des chaussées, les engins appliqueront surtout du sel la nuit prochaine pour éviter la formation de plaques de verglas. Car la journée est loin d'être finie : de nouvelles chutes de neige sont annoncées pour cet après-midi.