Hilguegue de "Salut les Musclés" dans la série "Borgia" sur Canal +

Babsie Steger incarne Giovanna, matriarche de la famille Farnese qui tente de se rapprocher du pouvoir papal. Son fils Alessandro est un jeune cardinal tandis que sa fille Giulia devient la maîtresse du Pape Alexandre VI, alias Rodrigo Borgia.

L'actrice reprendra son rôle dans la troisième, et possible dernière, saison de "Borgia" qui se tournera cet été entre l'Italie et Prague.

De retour le mois prochain sur Canal+, "Borgia" de Tom Fontana poursuivra les ambitions du clan de Rodriguo, avec l'arrivée de la Renaissance en toile de fond. Les personnages croiseront notamment des illustres artistes et penseurs de cette époque, dont Machiavel, Michel-Ange et Léonard de Vinci.