Ils ont tout de suite été adoptés par les Caennais. “Ici, on connait les goûts des clients, on aime partager des bons moments ensemble” confirme-t-il. A moins de 10 euros, le plat du jour est apprécié notamment par les étudiants et les personnels de l’université qui profitent de la proximité avec le campus... et de Tendance Ouest à leur disposition.

Pratique. 114 rue de Gêole. Tél. 02 31 86 30 01.