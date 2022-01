Les 4 mois de travail et la motivation de 150 bénévoles ont payé ! 3.600 personnes ont assisté au grand gala de gym From London to Rio, organisé par le Club Gymnique Cherbourgeois ce week-end. Parmi eux 1.200 enfants des écoles de Cherbourg.

Reste désormais à faire les comptes, car ce spectacle réunissant gymnastes français et étrangers, dont des médaillés olympiques, a coûté 100.000 euros.