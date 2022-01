Lubrizol : une enquête administrative va être ouverte

"Une fois que la cause de cette pollution aura été traitée, il y aura bien sûr une enquête administrative pour en déterminer l'origine et pour établir les responsabilités de l'exploitant", a précisé la ministre par téléphone.

Les opérations de neutralisation, qui devaient débuter vers 22H00, n'avaient toujours pas été entreprises peu avant 23H00 car la police n'avait pas terminé de boucler le secteur.

Mme Batho, qui se trouvait à Berlin mardi, s'est rendue sur le site dans la soirée.

"La situation est sous contrôle, elle est maîtrisée, elle est suivie étape par étape et tout est mis en oeuvre pour que la cause soit maintenant traitée", a-t-elle ajouté peu après avoir quitté le site normand.

"Je pense qu'on aura une évaluation maintenant plus précise et plus nette à la fin de cette nuit, pour savoir si le protocole qui est mis en place fonctionne", a précisé la ministre.