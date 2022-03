“Presqu’île”, ça avance...

Les statuts d'une société publique locale d'aménagement (SPLA) ont été adoptés. Cette société devra mettre au point un projet d'aménagement et de développement urbain du bassin Saint Pierre, en centre ville de Caen, jusqu'au viaduc de Calix et de l'avenue Georges Clémenceau au quartier de la Demi-Lune.

Par ailleurs, la maison de l’Habitat sera mise en service en mars prochain. Elle sera située 37 rue Jean Romain, à Caen. Elle aura pour but de traiter et d’orienter les demandes de logements vers les partenaires compétents.

Les élus ont voté également l’aménagement piétonnier des rues de Strasbourg, du Moulin et du Pont Saint-Jacques (lire page 6).

Enfin, une nouvelle voie à double sens reliant la place de la Liberté au secteur de la ZAC Claude Monet va être réalisée. Les travaux qui commencent en mars, doivent être achevés au premier trimestre 2011. L’objectif est d’ouvrir le quartier de la Guérinière sur la ville.



