CAEN - SAINT-ETIENNE (2-3) : Malherbe sort de la Coupe de France

Après avoir éliminé deux équipes de Division d’honneur au tour précédent (Breteuil et Sainte-Anne de Reims), le Stade Malherbe Caen retrouvait un adversaire d’un tout autre calibre, avec la venue de Saint-Etienne pour ce 32e de finale de Coupe de France. Le début de rencontre se voulait assez rythmé, les deux équipes se refusant à tout round d’observation. Et très clairement Saint-Etienne cherchait à faire la différence dès les premiers instants de la partie.



Pourtant, Malherbe se créait la première occasion de la rencontre. Le cuir arrivait sur la tête d’Aurélien Montaroup au duel avec Kurt Zouma, mais sa reprise passait de peu au dessus de la barre transversale (12e). A cette première alerte, les Stéphanois ne tardaient pas à réagir. Le défenseur caennais Jean-Jacques Pierre dégageait mal un ballon devant sa surface de réparation. Esseulé, Josuha Guilavogui avait alors tout le loisir d’ajuster sa frappe, plein axe. Son tir à ras-de-terre trompait Thomas Bosmel, masqué au départ du ballon (0-1, 15e).



Maîtrise stéphanoise

Les Rouge et Bleu partaient alors tout de suite vers l’avant pour égaliser. Après une première offensive peu dangereuse, Neeskens Kebano effaçait Jérémy Clément qui dépassé, commettait la faute pour interrompre l’action. Fayçal Fajr se chargeait de la sentence et égalisait pour Malherbe (1-1, 20e).

Ce retour au score ne perturbait pas le moins du monde les Stéphanois qui reprirent aussitôt le contrôle des opérations. Suite à un corner tiré côté droit, le jeune Ulrich-Kevin Mayi crucifiait Thomas Bosmel à bout portant (1-2, 24e). Pour ne pas reproduire la même erreur de se laisser remonter au score, les Verts s’appliquaient à conserver le ballon. Et d’une bonne frappe enveloppée Renaud Cohade se retrouvait tout près de tromper le portier bas-normand (32e).



Pour se montrer dangereux, les Caennais s’en remettaient aux erreurs individuelles de leurs adversaires, comme lorsque d’un mauvais contrôle, Loïc Perrin permit à Fayçal Fajr d’adresser une bonne frappe qui passa de peu à côté (38e). Sur un superbe service de Mathieu Duhamel, le meneur caennais se retrouvait à nouveau tout proche de l’égalisation (43e), mais sa frappe un peu trop enlevée n’attrapa pas la lucarne de Stéphane Ruffier.



Doublé de Fajr

Au retour des vestiaires, les Malherbistes parvenaient à prendre le contrôle des opérations. Ils se créaient logiquement la première occasion de la seconde période, quand sur un bon centre, Jérémy Sorbon de la tête, obligeait Stéphane Ruffier à un arrêt de grande classe (49e). Peu après l’heure de jeu, l’ancien portier monégasque devait à nouveau s’employer sur un bon coup-franc tiré par Raphaël Guerreiro (63e). Mais sur le corner qui suivit, les Verts opérèrent en contre.

Tout en puissance, Josuha Guilavogui fit alors la différence sur 40 mètres pour aller battre tout seul le pauvre Thomas Bosmel qui n’a pourtant pas eu beaucoup de travail à effectuer dans cette partie (1-3, 65e). Les Verts se contentèrent alors de gérer leur avance et continuèrent à jouer les contres à fond. D’une frappe croisée Pierre Emerick Aubameyang était tout près d’aggraver la marque (69e).

Malherbe reprenait alors espoir, quand l’arbitre Lionel Jaffrodo désignait le point de penalty et que Fayçal Fajr en profitait pour réduire le score (2-3, 72e). Alexandre Cuvillier était tout près d’égaliser peu après, mais Stéphane Ruffier s’interposait encore (78e). Malherbe poussait et Fayçal Fajr d’une frappe malicieuse trouvait encore le portier stéphanois (88e). Certes moins précis dans le jeu que les visiteurs du jour, les Malherbistes sortent de cette Coupe de France en ayant eu malgré tout de très bonnes opportunités de marquer et donc de s’imposer. Désormais, place à l’objectif principal : la montée en Ligue 1.





Caen - Saint-Etienne : 2-3 (1-2)

Le dimanche 6 janvier 2013 - 32e de finale de Coupe de France

11 729 spectateurs

Buts : Fajr (20e, 72e) pour Caen, Guilavogui (15e, 65e), Mayi (24e) pour Saint-Etienne

Cartons jaunes : Guilavogui (41e)



Caen : Bosmel - Calvé, Pierre, Sorbon, Guerreiro - Seube, Fajr, Kebano, Nabab, Montaroup (Cuvillier, 63e) - Duhamel

Saint-Etienne : Ruffier - Zouma, Sall, Perrin, Polomat - Guilavogui, Clément, Hamouma (Clerc, 85e), Cohade, Mollo (Aubameyang, 65e) - Mayi (Brison 69e)